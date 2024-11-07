Побелка штамбов плодовых деревьев – один из важнейших этапов подготовки сада к зиме

Покраска стволов плодовых деревьев – один из важнейших этапов подготовки сада к зиме. Эта процедура необходима как молодым, так и взрослым экземплярам, так как позволяет решить множество проблем одновременно.
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