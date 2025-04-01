В прокуратуре не видят смысла в строительстве турбазы в Шелтозере

Горбачев намерен продолжить реализую скандального туристического проектафото: Антонина Кябелева Текст, фото: Антонина Кябелева 31 марта в Прионежском районном суде продолжилось рассмотрение иска Карельского межрайонного природоохранного прокурора и Департамента лесного хозяйства по СЗФО к Вячеславу ….
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