Артист Дмитрий Маликов раскрыл секрет джаза и хит-парадов

По мнению популярного музыканта, возраст мешает исполнителям попадать на вершины хит-парадов. О творческих планах, подготовке к юбилейному концерту и своем отношении к джазу артист Дмитрий Маликов рассказал на встрече общества «Знание».
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