Продолжение Black Ops 2, слив подробностей о Marvel’s Spider-Man 3, трейлер PIONER… В утечках I...

Продолжение Black Ops 2, слив подробностей о Marvel’s Spider-Man 3, трейлер PIONER…В утечках Insomniac Games нашли подробности о Marvel’s Spider-Man 3, игру-сервис по Человеку-пауку, информацию о продажах Sunset Overdrive и технодемку Marvel’s Wolverine; статистика по продажам игр от студий Sony Interactive Entertainment; разработчики рассказали больше о Final Fantasy VII Rebirth; подробности MMO-шутера PIONER; Хендерсон рассказал про новую Call of Duty; The Invincible обзавелась первым апдейтом; новогодний апдейт в источник.