Алехно: ´Марафон единства´ объединяет не только творческих людей, но и жителей городов, где он проходит.

Концерт ´Время выбрало нас´, который в эти минуты проходит на Ледовой арене Пинска в рамках программы республиканской общественно-культурной акции ´Марафон единства´ собрал вместе немало звезд белорусской эстрады.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии