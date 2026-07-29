В ТулГУ завершили обучение больше ста тьюторов

В 2026 году в ТулГУ обучение прошли более ста студентов, которые получили статус тьюторов. Программа школы включала лекции о правах студентов, разъяснения по стипендиям и проживанию в общежитиях, а также тренинги по игротехнике.
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