Проект нового наступления ВСУ: миф или реальность Елена ВайленкоВ последние дни появились сообщения о проекте нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), который, как утверждается, был согласован президентом Владимиром Зеленским с кураторами из США и Великобритании.