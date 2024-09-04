Честное благородное слово или о взяточниках из Минобороны

"Я тебе, конечно, верю, разве могут быть сомненья". Что интересно в этих громких уголовных делах, что арестованные заместители министра с удовольствием клянутся, что ни в коем случае не скроются от следствия и вообще будут тихими и хорошими мальчиками.
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