Инцидент, произошедший в московском такси, когда водитель-мигрант позволил себе агрессивно отчитать пассажирку за разговор по телефону, вышел далеко за рамки обычного бытового хамства.
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