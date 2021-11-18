Федерация фигурного катания Японии может включить Ханю в сборную на Олимпиаду-2022, даже если он пропустит чемпионат страны

Директор по развитию Федерации фигурного катания Японии Йосуке Такеучи заявил, что Юдзуру Ханю получит шанс выступить на Олимпиаде-2022, даже если пропустит чемпионат Японии.

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