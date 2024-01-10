В Салехарде состоялось первое в этом году заседание правительства

Заседание правительства региона провел губернатор Дмитрий Артюхов. В повестке – вопросы безопасности северян во время новогодних праздников, а также ход исполнения поручений главы государства по развитию рынка труда и подготовке кадров для промышленности, которые были даны на заседании профильного Президиума Госсовета.