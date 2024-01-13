«Солнцепеки» превратили в пепел опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» подразделений РХБЗ группировки войск «Восток» уничтожили несколько опорных пунктов украинских националистов в районе села Новомихайловка на Южно-Донецком направлении спецоперации.
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