Израильский футболист "Антальяспора" Ехезкель: я не делал ничего провокационного

Израильский футболист турецкого клуба "Антальяспор" Сагив Ехезкель, которого отстранили от работы с командой после акции в поддержку Израиля во время матча чемпионата Турции, заявил, что не совершал никаких провокационных действий.
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