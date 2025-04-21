Китай в марте уменьшил ввоз восьми из десяти основных экспортных товаров США

Исключениями стали летательные аппараты и микрочипы Китай в марте снизил импорт восьми из десяти товаров, поставки которых еще в прошлом году приносили Соединенным Штатам самые большие экспортные доходы, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.