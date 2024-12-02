Все изменилось 1 декабря. The Times "утопил" Зеленского

ДМ Денис Милюков Сдаётся мне, что Запад попытается разыграть очередной спектакль с трупами и войной. Вспомним, что накануне президентских выборов в Беларуси, был раскрыт план вторжения на её территорию. Запад может убить нескольких зайцев, сбив самолёт с Зеленским где то неподалёку от воздушного пространства Беларуси, тем самым убрав надоевшую и использованную пешку и обвинив в этом власти Беларуси для бряцания у её границ оружием, ибо вторжение Запада может вполне грозить атомной катастрофой, т.к. атомное оружие у Беларуси есть.

Писарчук Дмитрий Вне зависимости от выборов, практически все украинцы считают Россию агрессором, мозги им перенастроили, а так как они из того теста с нами, то и кусаться будут до последнего . Но..Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!!