Определённо, таких инсайдов на Западе ещё не было. В первый день зимы, 1 декабря, британская газета The Times опубликовала статью с данными о настроениях украинцев перед возможными выборами Президента.
Все изменилось 1 декабря. The Times "утопил" Зеленского
Комментарии
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ДМ
Денис Милюков
Сдаётся мне, что Запад попытается разыграть очередной спектакль с трупами и войной. Вспомним, что накануне президентских выборов в Беларуси, был раскрыт план вторжения на её территорию. Запад может убить нескольких зайцев, сбив самолёт с Зеленским где то неподалёку от воздушного пространства Беларуси, тем самым убрав надоевшую и использованную пешку и обвинив в этом власти Беларуси для бряцания у её границ оружием, ибо вторжение Запада может вполне грозить атомной катастрофой, т.к. атомное оружие у Беларуси есть.
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4 час.
Писарчук Дмитрий
Вне зависимости от выборов, практически все украинцы считают Россию агрессором, мозги им перенастроили, а так как они из того теста с нами, то и кусаться будут до последнего . Но..Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!!
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3 час.
Владимир Бурлаков
В.Бурлаков Запад выдал Зеленскому чёрную метку, его не видят больше как президента Украины".Он уже не президент и миссия его в Европе совсем другая.Он,с американской "флейтой нуланд" и осиновым трезубцем в руке мстит нацистам за еврейский Холокост. Зеленский уверенно ведёт крысиные полчища потомков европейского национал-фашизма, насильников и убийц в российское море ненависти к национал - фашизму, на верную гибель.Заслуга Зеленского в том,что его "план победы"обеспечит на десятки,а может сотни лет, очищение Европы от коричневой чумы нацизма !
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3 час.
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