11 июля: Крапивное заговенье – канун Петрова дня Косить траву до Петрова дня считалось большим грехом.
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11 июля: Крапивное заговенье – канун Петрова дня Косить траву до Петрова дня считалось большим грехом.