Сложный тест на знание советского кинематографа: угадайте фильм из СССР по последнему кадру

Проверьте себя! «Девчата»Угадать фильм по цитате или случайному кадру — задача не простая. Еще сложнее — угадать картину по первому или последнему кадру — с этой задачей справляются только настоящие знатоки и кинолюбители.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии