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Сложный тест на знание советского кинематографа: угадайте фильм из СССР по последнему кадру

Сложный тест на знание советского кинематографа: угадайте фильм из СССР по последнему кадру

Проверьте себя! «Девчата»Угадать фильм по цитате или случайному кадру — задача не простая. Еще сложнее — угадать картину по первому или последнему кадру — с этой задачей справляются только настоящие знатоки и кинолюбители.

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