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Ротенберг о Зарипове: «Всегда был фанатом его хоккея. Он всегда реализовывал свои моменты, в этом и есть мастерство»

– Зарипов проводит прощальный матч. Что вы думаете о его карьере? – Я с большим уважением отношусь к Данису, всегда был фанатом его хоккея.

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