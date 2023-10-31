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«Ребята-подростки — категория не зефирная», – актер Александр Арсентьев усыновил пятерых детей

«Ребята-подростки — категория не зефирная», – актер Александр Арсентьев усыновил пятерых детей

31 октября Александр Арсеньтев отмечает свое 50-летие. Заслуженный артист РФ полюбился зрителям по ролям во многих известных кинокартинах.

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