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Добрый Мир

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Британская газета: объяснила, почему признание Крыма смертельно для Запада 

Британская газета: объяснила, почему признание Крыма смертельно для Запада 

Британская The Financial Times накануне 9 мая публикует материал с алармистским названием «От чего должна отказаться Украина ради мира?» Ихдание опасается, что, 80 лет спустя после окончание Второй мировой войны завершение конфликта с Украиной может позволить Москве вновь «проецировать свою прежнюю мощь на Запад».

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