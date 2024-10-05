Аурелиу Бэтрынак: «Сердце – это модель Вселенной, оно чувствует и выражает все»

Положительные эмоции влияют на сердце, и это может наблюдать сердечно-сосудистый хирург. В интервью Аурелиу Бэтрынак рассказал, что, когда он находится в операционной, сердце, которое он видит в человеке, многое говорит ему о том, каков тот человек, который находится на операционном столе.
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