Ростех
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Ростех

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Ростех запускает производство «умных» радиолокационных станций «СОКОЛ-08» для обнаружения роя дронов

Ростех запускает производство «умных» радиолокационных станций «СОКОЛ-08» для обнаружения роя дронов

Фото: «Росэл» Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех создал радиолокационную станцию с алгоритмами машинного обучения «СОКОЛ-08».

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