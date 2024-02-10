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Константинов: Смена главкома ВСУ – признак отсутствия стратегии у Украины

Константинов: Смена главкома ВСУ – признак отсутствия стратегии у Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что назначение Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного не меняет ничего со стратегической точки зрения и свидетельствует о том, что у Украины нет новой стратегии.

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