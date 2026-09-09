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Царьград

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Минкультуры России не получило заявок на прокат "Мстителей"

Минкультуры России не получило заявок на прокат "Мстителей"

Министерство культуры России сообщило, что не получало заявок на прокатные удостоверения для фильмов "Мстители: Доктор Дум" и "Дюна: третья часть".

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