Второе дело лосей. Коммунисты подготовили протокольное поручение о «дикой охоте» генералов МВД

Четверо депутатов от КПРФ – Обухов, Левченко, Парфёнов и Алимова подготовили протокольное поручение комитету по безопасности о коллективной охоте на лосей в Тверской области, в которой предположительно принимали участие несколько генералов МВД Фото: Global Look Press Депутаты поручают комитету запросить в МВД, Следственном комитете и Генпрокуратуре сведения о якобы имевшей место охоте на лосей в ходе которой генерал МВД, глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов предположительно ранил егеря.