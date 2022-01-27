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Второе дело лосей. Коммунисты подготовили протокольное поручение о «дикой охоте» генералов МВД

Второе дело лосей. Коммунисты подготовили протокольное поручение о «дикой охоте» генералов МВД

Четверо депутатов от КПРФ – Обухов, Левченко, Парфёнов и Алимова подготовили протокольное поручение комитету по безопасности о коллективной охоте на лосей в Тверской области, в которой предположительно принимали участие несколько генералов МВД Фото: Global Look Press Депутаты поручают комитету запросить в МВД, Следственном комитете и Генпрокуратуре сведения о якобы имевшей место охоте на лосей в ходе которой генерал МВД, глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов предположительно ранил егеря.

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