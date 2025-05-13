Магнитная буря 14 мая накроет Землю: что ждать метеопатам?

Здоровье Тем временем ученые зафиксировали на Солнце вспышку самого высокого уровня Х Магнитная буря 14 мая 2025: прогноз ученых Спустя несколько недель чрезмерной солнечной активности последняя пошла на спад, хотя учеными и было зафиксировано несколько мощных вспышек, которые привели к магнитным бурям в начале мая.