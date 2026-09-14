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Мировое обозрение

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В МИД России исключили Швейцарию как площадку для переговоров по Украине

В МИД России исключили Швейцарию как площадку для переговоров по Украине

Москва окончательно закрыла для Берна тему возможного посредничества в украинском урегулировании. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в разговоре с ТАСС заявил, что Швейцария больше не рассматривается как площадка для переговоров.

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