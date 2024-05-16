И рыбку съесть, и в платье влезть: можно ли худеющим сельдь, скумбрию и лосось

Есть ли такая рыба, на которую худеющим даже смотреть нельзя? Например, могут ли нарастить объемы в талии жирный палтус или стейк из лосося? На вопрос, актуальный в преддверии отпусков, ответил врач-гастроэнтеролог.
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