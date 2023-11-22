В ЦБ оценили риски краха банков из-за повышения ключевой ставки

Рисков для банковского сектора из-за повышения ключевой ставки нет — банки находятся в устойчивом состоянии и восстанавливают прибыль, сообщила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в интервью «Известиям».
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