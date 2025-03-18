Семья, приютившая мать с новорожденным, пыталась отнять у нее ребенка

В Екатеринбурге семья пыталась отнять младенца у женщины, которую они приютили у себя в доме. Валерия забеременела, после чего ее выгнали из дома, ей было некуда пойти, и она поселилась в частном доме своей знакомой в Арамили.
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