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Тверская испытательная лаборатория подтвердила компетентность в области диагностики заболеваний животных и исследований пищевой продукции

Тверская испытательная лаборатория подтвердила компетентность в области диагностики заболеваний животных и исследований пищевой продукции

Тверская испытательная лаборатория подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ» успешно прошла межлабораторные сравнительные испытания, подтвердив высокий уровень профессионализма и достоверность проводимых исследований.

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