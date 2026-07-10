Тверская испытательная лаборатория подтвердила компетентность в области диагностики заболеваний животных и исследований пищевой продукции

Тверская испытательная лаборатория подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ» успешно прошла межлабораторные сравнительные испытания, подтвердив высокий уровень профессионализма и достоверность проводимых исследований.
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