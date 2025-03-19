В Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность на дорогах в период весеннего паводка

Расчеты гаубиц Д-30 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили танк и автомобиль с боекомплектом в движении, минометные расчеты и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции