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Мода и Шоу-бизнес

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Российская эстрадная группа «ВИА Гра» перестала существовать

Российская эстрадная группа «ВИА Гра» перестала существовать

Закрытие группы «ВИА Гра», о котором 23 мая заявил композитор Константин Меладзе, стало символом очищения российской сцены от низкопробного контента и началом творческого пути для молодых талантов, сказал в интервью порталу NEWS.

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