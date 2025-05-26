Российская эстрадная группа «ВИА Гра» перестала существовать

Закрытие группы «ВИА Гра», о котором 23 мая заявил композитор Константин Меладзе, стало символом очищения российской сцены от низкопробного контента и началом творческого пути для молодых талантов, сказал в интервью порталу NEWS.
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