Последние новости о ходе СВО на сегодня, 10 января 2025 года в материале «Интересной России». На 1051-й день специальной военной операции российские вооружённые силы продолжают наступательные действия на ключевых направлениях, включая Запорожье, Донбасс, Харьков и Угледар, добиваясь значительных успехов.