РФ и Чад подписали соглашение о безвизовом режиме для взаимных поездок дипломатов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Чада Абдулайе Сабре Фадул подписали соглашение между правительствами двух стран о введении безвизового режима поездок для владельцев дипломатических и служебных паспортов.