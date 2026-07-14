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ТАСС

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РФ и Чад подписали соглашение о безвизовом режиме для взаимных поездок дипломатов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Чада Абдулайе Сабре Фадул подписали соглашение между правительствами двух стран о введении безвизового режима поездок для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

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