Как уменьшить напряжение в спине и плечах сидя на стуле

Известно, что когда человек сидит на стуле человек сталкивается с очень большим напряжением в области поясницы, которое постепенно будет двигаться вверх, создавая дискомфорт и выраженную усталость в спине.
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