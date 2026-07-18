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Аргументы и Факты

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Kenyans.co: хакеры взломали сайт президента Кении и потребовали выкуп

Kenyans.co: хакеры взломали сайт президента Кении и потребовали выкуп

Сайт президента Кении Уильяма Руто взломан хакерами ради получения выкупа, сообщает Kenyans.co.По информации СМИ, злоумышленники, взломавшие сайт кенийского лидера, разместили на главной странице ресурса дискредитирующие президента сообщения и требование о выкупе.

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