Kenyans.co: хакеры взломали сайт президента Кении и потребовали выкуп

Сайт президента Кении Уильяма Руто взломан хакерами ради получения выкупа, сообщает Kenyans.co.По информации СМИ, злоумышленники, взломавшие сайт кенийского лидера, разместили на главной странице ресурса дискредитирующие президента сообщения и требование о выкупе.
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