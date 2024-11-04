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Три случая зимнего травматизма в Санкт-Петербурге за выходные

Три случая зимнего травматизма в Санкт-Петербурге за выходные

За выходные в Санкт-Петербурге произошло три случая зимнего травматизма. Первый инцидент произошел в воскресенье, 3 ноября, когда 33-летний мужчина поскользнулся на улице Димитрова в районе Купчино и сломал левую ногу.

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