Три случая зимнего травматизма в Санкт-Петербурге за выходные

За выходные в Санкт-Петербурге произошло три случая зимнего травматизма. Первый инцидент произошел в воскресенье, 3 ноября, когда 33-летний мужчина поскользнулся на улице Димитрова в районе Купчино и сломал левую ногу.
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