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Возьмут ли россияне Кубок Стэнли-2024? Прервет ли Канада черную серию? Станет ли Макдэвид великим? Расклады на финал НХЛ

Возьмут ли россияне Кубок Стэнли-2024? Прервет ли Канада черную серию? Станет ли Макдэвид великим? Расклады на финал НХЛ

В ночь на 9 июня за океаном стартует финальная серия Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном». «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз» Шансы на победу по оценкам «Плеймейкера»: 55 на 45 Расписание матчей: 9, 11, 14, 16 и, если потребуется, 19, 22 и 25 июня «Флорида» была в финале год назад, уступив в главном противостоянии «Вегасу», потому новое попадание «Пантерз» в решающую серию не удивило.

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