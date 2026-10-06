«Это страшный сон»: нищая дочь Шукшиной потеряла сына после развода

Роскошная жизнь в элитных апартаментах знаменитой бабушки обернулась для звездной наследницы беспросветной нищетой и леденящей кровь разлукой с единственным ребенком.
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