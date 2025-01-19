📹❗️КСИР Ирана показал подземную военно-морскую базу База построена в Персидском заливе на глубине 500 метров, заявил командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири.
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📹❗️КСИР Ирана показал подземную военно-морскую базу База построена в Персидском заливе на глубине 500 метров, заявил командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири.