Как подготовиться к сдаче квартиры: эти нюансы стоит учесть

Перед сдачей квартиры собственнику стоит проверить ее состояние. При необходимости — сделать ремонт. Это поможет увеличить стоимость аренды, избежать претензий от нанимателя, уменьшить риск повреждения имущества.
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