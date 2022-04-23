4 причины появления перхоти и как от нее избавиться натуральными средствами?

Появление перхоти не имеет серьезных последствий, поэтому это в основном эстетическая проблема. Причиной появления перхоти является грибок Pityrosporum ovale, который, как естественный обитатель кожи, практически невозможно полностью искоренить.
Появление перхоти не имеет серьезных последствий, поэтому это в основном эстетическая проблема. Причиной появления перхоти является грибок Pityrosporum ovale, который, как естественный обитатель кожи, практически невозможно полностью искоренить.
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