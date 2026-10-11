Tesla Cybercab взорвал рынок: за месяц парк вырос в 8 раз — и это только начало!

Всё изменилось за месяц. Tesla раскрыла масштабы своего беспилотного сервиса Cybercab, и цифры просто потрясают: если ещё 2 октября в реестре числилось всего 169 машин, то уже к 8–9 октября их стало более 300.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ТВ Звонки Путина Сту...
- Путин обсудит меж...
- ВА Заявление Евроком...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым