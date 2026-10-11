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FiNE NEWS

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Tesla Cybercab взорвал рынок: за месяц парк вырос в 8 раз — и это только начало!

Всё изменилось за месяц. Tesla раскрыла масштабы своего беспилотного сервиса Cybercab, и цифры просто потрясают: если ещё 2 октября в реестре числилось всего 169 машин, то уже к 8–9 октября их стало более 300.

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