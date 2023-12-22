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В Боровичах вынесен приговор жителю Петербурга, которого возбуждали малолетние девочки

В Боровичах вынесен приговор жителю Петербурга, которого возбуждали малолетние девочки

Сегодня, 22 декабря, Боровичский районный суд провозгласил приговор жителю Санкт-Петербурга 58-летнему Александру Фролову, который признан виновным в совершении серии сексуальных преступлений в отношении малолетних девочек.

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