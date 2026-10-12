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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-арбитр Тристанте Олива об удалении Винисиуса, схватившего Салиба за волосы: «Желтой достаточно. Не было ни чрезмерной силы, ни жестокости»

Бывший арбитр Ла Лиги Педро Тристанте Олива выразил несогласие с удалением вингера « Реала » Винисиуса Жуниора в матче с « Вильярреалом » (1:0).

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