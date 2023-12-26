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Popcaketv

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  • Evgeniy LeV
    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...
  • Evgeniy LeV
    ...но что-то пошло не так.  ------------------------------ Всё пошло так, как и должно было - г@вно рано или поздно в...Ждет колония — че...
  • Владимир
    кто это?Тэхен написал пуб...

«Не звони сюда», — новый друг Ви ответил вместо него на звонок Чонгука

«Не звони сюда», — новый друг Ви ответил вместо него на звонок Чонгука

Эпопея с попытками объяснить непростые отношения Чонгука (Jungkook) и Ви (V) продолжается. Напомним, что несколько недель в блогах анонимных корейцев из сферы музыки мы наблюдаем за тем, как Макнэ и Тэхен пытаются разрешить свои проблемы и помириться, но на их пути постоянно возникают препятствия.

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