«Не звони сюда», — новый друг Ви ответил вместо него на звонок Чонгука

Эпопея с попытками объяснить непростые отношения Чонгука (Jungkook) и Ви (V) продолжается. Напомним, что несколько недель в блогах анонимных корейцев из сферы музыки мы наблюдаем за тем, как Макнэ и Тэхен пытаются разрешить свои проблемы и помириться, но на их пути постоянно возникают препятствия.