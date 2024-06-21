Берлин (WTA). 1/4 финала. Калинская встретится с Соболенко, Рыбакина – с Азаренко, Гауфф – с Жабер

Сетка турнира здесь. ecotrans Ladies Open Берлин, Германия 17 – 23 июня 2024 WTA 500 Призовой фонд – 802 237 долларов Открытые корты, трава 1/4 финала Виктория Азаренко (Беларусь) Елена Рыбакина (Казахстан) Дата проведения 21 июня, 12.
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