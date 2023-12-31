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Яичный магнат из Воронежской области чудом выжил из-за ошибки киллера

Яичный магнат из Воронежской области чудом выжил из-за ошибки киллера

Покушение на владельца воронежской птицефабрики не удалось из-за ошибки киллера Владелец крупнейшей птицефабрики в Воронежской области Геннадий Ширяев чудом выжил при покушении из-за ошибки киллера.

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