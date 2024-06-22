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Австралийскому СПГ грозит кризис перепроизводства — Offshore Technology

Австралийскому СПГ грозит кризис перепроизводства — Offshore Technology

Трудные времена могут ожидать австралийских производителей сжиженного природного газа (СПГ), поскольку мировой спрос на него практически достиг пика и на рынках возникает переизбыток предложения, сообщает отраслевой портал Offshore Technology.

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